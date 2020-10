Ludovic Orban, atac dur la PSD: „Vrea să aducă România în stare de faliment" (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a criticat în termeni duri pe parlamentarii PSD, duminică seară la B1 TV, susţinând că aceştia urmăresc să aducă ţara în incapacitate de plată și că vor să pună țara pe butuci.

„Majoritatea de azi e iresponsabilă. Dau pe bandă rulantă legi care vor împinge România într-o situație de o gravitate extremă. Nu poți să generezi zi de zi cheltuieli pentru care nu există niciun venit, doar pentru că e campanie și speri să obții voturi păcălindu-i pe oameni cu măriri pentru care nu există bani. Ei vor să aducă România în incapacitate de plată, să nu mai existe bani pentru pensii, investiții, de cofinanțare pe absorbția fondurilor europene. Deci ei vor să aducă România în stare de faliment! PSD pune România pe butuci! Dacă ar fi să ne luăm după toate nebuniile și populismele pe care le votează pe bandă rulantă... Dacă vine un deștept de la PSD cu o idee megapopulistă, să dăm sporuri de condiții deosebite la toată lumea, creștere de 15%, dăm la toată lumea, ce contează că există o Lege a salarizării. ”, a declarat premierul Ludovic Orban.

