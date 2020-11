Ludovic Orban: Au crescut producția industrială, investițiile, salariul mediu net și consumul / Avem una dintre cele mai mici rate ale șomajului din UE / Păstrăm șomajul tehnic (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, pentru B1 TV, că numărul de angajați din România a crescut, în ciuda crizei economice generate de epidemia de coronavirus. Șeful Guvernului a mai spus că au crescut investițiile, producția industrială și salariul mediu net, fapt ce a determinat și o creștere a consumului.

Orban a mai precizat că mai multe măsuri în sprijinul angajaților și angajatorilor funcționează în continuare. De exemplu, șomajul tehnic încă este plătit acolo unde sunt în vigoare restricții ce afectează activitatea economică.

Ludovic Orban a mai susținut că Guvernul pe care îl conduce este singurul care a luat măsuri pentru a încuraja firmele să angajeze românii reveniți din străinătate.

Orban a mai precizat că, în România, rata șomajului e una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană.

„Producția industrială a crescut constant în ultimele patru luni. Când vom avea datele pe octombrie, sunt convins că va fi încă o lună de creștere. Investițiile au fost și ele în creștere. A crescut consumul pentru că a crescut salariul mediu net. E un paradox, lumea aproape nu crede. Sunt date INS! Salariul mediu net a crescut cu 7,5%. Sunt locuri de muncă, există o creștere a veniturilor oamenilor care lucrează.

Avem una dintre cele mai mici rate ale șomajului din UE. La AJOFM sunt înregistrați circa 360.000 de așa-ziși șomeri. O parte sunt în plată, alții au ieșit din plată. Șomajul e în scădere. Datele Revisal: Noi aveam, în România, cu 20.000 de angajați cu contract de muncă în plus la 1 octombrie, față de 1 ianuarie, înainte de a izbucni pandemia și criza economică aferentă. Deci în România a crescut, în perioada pandemiei - sub guvernarea noastră, cu modestie o spun - numărul de angajați cu contact de muncă cu 20.000. N-au albit contracte. Noi am avut o gândire legată de locurile de muncă, am aplicat măsuri active.

De exemplu, noi am fost primii care am aplicat o măsură cativă pentru români care s-au întors din Diaspora: au beneficiat trei luni de plata a 50% din salariu, nu mai mult de 2500 de lei. A fost prima dată când un Guvern a stimulat companiile să angajeze români reveniți în țară.

Păstrăm șomajul tehnic, care se plătește acolo unde sunt restricții. Toți angajații restaurantelor au dreptul de a benefia de șomaj tehic. Mă rog, depinde de cum e organizată firma. Păstrăm și sistemul de program flexibil de muncă. Pregătim o OUG să-l flexibilizăm și mai mult, să-l facem mai atractiv pentru companii. Analizăm modele din alte țări europene", a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.