Orban, despre avizul negativ primit de Ion Ștefan: A fost emoționat că nu a participat niciodată la o execuție politică cum i-a pregătit majoritatea PSD. Social-democrații sunt disperați (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL și premierul desemnat, a declarat că nu ia în considerare avizul negativ primit de Ion Ștefan, propunerea partidului pentru Ministerul Dezvoltării, de la comisiile parlamentare de specialitate. Și asta pentru că votul a fost unul pur politic.

Orban a susținut că are încredere în capacitatea lui Ștefan de a face treabă bună la Ministerul Dezvoltării. Cât despre prestația acestuia la audieri, liderul liberalilor spune că Ion Ștefan a avut emoții deoarece nu a mai participat până acum la o execuție politică.

„Reprezentanții PSD sunt disperați că la conducerea Ministerului Dezvoltării poate ajunge un om corect, care să nu mai înghită toate alocările de resurse subiective, facturile umflate, procedurile viciate”, a mai susținut Ludovic Orban.

