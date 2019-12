Premierul a făcut șase ore cu mașina de la București la Suceava. Ludovic Orban: ”Avem nevoie de o autostradă între Capitală și Moldova” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban spune din nou că este nevoie de o autostradă care să lege Bucureştiul de Moldova. Şeful Executivului a făcut astăzi 6 ore cu maşina din Bucureşti până la Suceava şi nu a fost tocmai mulţumit.

Întrebat câte ore a făcut cu mașina până la Suceava, premierul a răspuns: ”Avem nevoie de o autostradă pe coridorul paneuropean”.

Şi dacă tot avem nevoie de o autostradă care să lege Moldova de Capitală, Ludovic Orban a spus şi când va putea fi făcută această autostradă.

”Se va face la un moment dat, când o sa stăm noi ceva mai mult la guvernare”, a spus premierul.

Ludovic Orban a mers la Suceava pentru a participa la tradiţionala paradă a Obiceiurilor de Iarnă, unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen din ţară.

