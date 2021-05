Ludovic Orban: Avem discuții legate de stagiul de cotizare și de vârsta de pensionare / Răspunsul liderului PNL, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare până în 2024 (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a admis, miercuri, că există discuții legate de stagiul de cotizare și de vârsta de pensionare. Întrebat dacă până în 2024 ne putem aștepta la majorarea vârstei de pensionare, liderul liberal a zis că nu poate da un răspuns până nu va fi luată o hotărâre. Acesta a explicat apoi situația în care se găsește România din cauza deficitului excesiv.

„Nu s-a luat nicio decizie. Noi oricum avem în programul de guvernare printre priorități reforma sistemului de pensii”, a declarat, miercuri, Ludovic Orban.

Întrebat ce presupune concret această reformă, liderul liberalilor a răspuns: „Obiectivele principale sunt asigurarea sustenabilității, a unui mecanism de creștere a pensiilor pe baza unor evoluții economice stabilite de indicatori economici, nu din burtă. În acest program de reformă e prevăzută recalcularea pensilor, care urmărește principiul contribuție egală, pensie egală, indiferent de anul de pensionare. Sigur că avem discuții și legate de stagiul de cotizare și de vârsta de pensionare, dar aici urmează să se ia decizii. Când se vor lua vor fi prezentate public”.

Chestionat dacă până în 2024 ne putem aștepta la majorarea vârstei de pensionare în România, Ludovic Orban a răspuns: „Nu vă dau răspuns la această întrebare până nu se ia o decizie pe acest subiect. Puneți întrebări la care nu am... Din punctul de vedere al Comisie Europene, nu există niște cereri legale de anumite măsuri ce trebuie luate. Atâtea aberații am auzit azi din partea Opoziției... Nu am răspuns că am considerat mult mai importantă ratificarea EURATOM. Comisia nu ne dă teme, nu ne solicită”

„Aici sunt chestiuni legate de faptul că România e sub o procedură de deficit excesiv ca urmarea de ficitului din 2019 și că există un plan de revenire graduală în cadrul deficitului acceptat la nivelul UE de 3% și Comisia e preocupată ca, odată cu utilizarea împrumuturilor care se adaugă la datoria publică, să nu fie afectat acest plan de revenire”, a mai explicat Ludovic Orban.