Ludovic Orban: Avem disponibilitatea să redeschidem restaurantele, în măsura în care se ajunge la un set de reguli care să fie asumate și de reprezentanții din HoReCa (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, joi seară, în direct pe B1 TV, că Guvernul are „disponibilitatea” să redeschidă restaurantele, „în măsura în care se ajunge la o înțelegere legată de un set de reguli care să fie asumate și de reprezentanții HoReCa”.

