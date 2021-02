Ludovic Orban: Avem niște exigențe în ceea ce privește elaborarea proiectului de lege a bugetului de stat (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a vorbit luni, înainte de prima sesiune parlamentară din acest an, despre proiectul de lege a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat. Totodată, el a anunțat că există o serie de exigențe în ceea ce privește bugetul de stat pentru 2021.

„Este primul buget al actualului Guvern. Este un Guvern de coaliție, avem niște exigențe în ceea ce privește elaborarea proiectului de lege a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat și așteptăm ca Guvernul să adopte proiectul de lege a bugetului”, a declarat Ludovic Orban.

În cursul zilei de luni, premierul Florin Cîțu a anunțat când ar putea fi adoptat bugetul de stat pentru 2021 și bugetul de stat pentru asigurări sociale.

„În acest moment prioritatea este bugetul pentru 2021. Întârzie puțin pentru că am cerut un lucru foarte important și nu dau înapoi de la acest lucru. Subvențiile sau cheltuielile care se duc către sectorul public, anul acesta, trebuie să fie legate de reformă. Nu se duce niciun ban, către niciun sector dacă nu văd aceste reforme. Aștept să văd reformele care vin. Vom forța aceste reforme. Anul 2021 este anul reformei. Dacă nu facem acest lucru vom continua să aruncăm bani buni în companii de stat care doar fac chete și vor avea de câștigat doar șmecherii. Acest lucru ajunge, nu se va mai întâmpla în perioada următoare. Banii se vor duce către companii care vor arăta programe de reformă și vor arăta că vor veni pe profit. Dacă nu avem așa ceva, acele companii nu vor mai exista”, a precizat Florin Cîțu.

El a ținut să explice că planul de buget pentru 2021 nu va fi adoptat în ședința de Guvern ce va avea loc marți, 2 februarie. „Bugetul nu o să fie adoptat mâine în ședința de guvern. S-ar putea adopta săptămâna aceasta sau în prima zi, săptămâna viitoare.Deci în zilele următoare, nu mâine”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Cât costă o vacanță în Maldive pentru 7 zile? Mulți români au mers pentru că prețurile sunt ieftine