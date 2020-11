Ludovic Orban: Avem o oportunitate istorică. Fie folosim această șansă și devenim o țară de top în Europa sau o ratăm din nou și rămânem la coada plutonului (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit joi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare al liberalilor pe 2021-2024, despre oportunitățile de dezvoltare pe care le are România în față, date fiind mai ales fondurile europene record pe care le va avea la dispoziție. Premierul a atras, însă, atenția că nu oricine poate profita de aceste șanse pentru a dezvolta România și, tocmai de aceea, e foarte important pe cine vor alege românii la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Orban a mai spus că România are capacitatea, oamenii și resursele pentru a fi în top la nivel european, și nu la coada plutonului.

„De-a lungul anior, de multe ori nu ne-am atins potențialul de dezvoltare și nu am fructificat toate oportunitățile. Cum am fi putut fructifica aceste oportunități când, în ultimii 20 de ani, au fost vreo 12 guverne populate cu o medie de mandat pe ministru de aproximativ un an? Am fi putut reuși într-un regim de incompetență și de corupție notorie, am fi putut realiza o rată mai bună de dezvoltare fără a pune în aplicare un plan coerent pe termen lung? Sigur nu.

După pandemie, o nouă mare oportunitate apare în fața noastră de a planifica și a folosi amploarea fără precedent a resurselor pentru a recupera terenul pierdut în toți acești ani, dar de această oportunitate nu poate profita oricine, ci doar cei care au demostrat până acum că pot lansa România pe calea dezvoltării.

E o oportunitate istorică. Fie folosim această șansă și devenim o țară de top în Europa sau o ratăm din nou și rămânem la coada plutonului.

Locul României e în top, că avem resursele, avem capacitatea, avem oportunitățile necesare pentru a fi în top. Nu mă mulțumesc cu o României aflată pe un loc mediu, știu că putem să fim mai sus”, a declarat Ludovic Orban.