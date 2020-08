Ludovic Orban: Avocatul Poporului a pierdut complet legătura cu poporul și nu-i pasă de sănătatea și viața românilor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că a fost șocat de decizia Avocatului Poporului, Renate Weber, de a ataca la Curtea Constituțională Legea carantinării. Șeful Guvernului a amintit faptul că autoritățile nu au putut lua nicio măsură în privința a 5.000 de români infectați cu coronavirus, după o acțiune similară a Avocatului Poporului. Faptul că Weber a decis să atace la CCR Legea carantinei după ce a văzut efectele vidului legislativ îi demonstrează lui Orban că acesteia nu-i pasă de sănătatea românilor.

„Am fost șocat de decizia Avocatului Poporului de a ataca din nou legea la CCR. Readuc aminte că urmare a sesizării Avocatului Poporuluii și a deciziei CCR, autoritățile executive, cele sanitare trei săptămâni nu au avut la dispoziție nicio pârghie legală pentru a impiedica răspândirea virusului. Aproape 5000 de persoane infectate s-au putut mișca fără posibilitatea Guvernului de a institui vreo măsură de carantinare, izoalre sau tratare. Plus toate persoanele contact. Nici în cazul lor nu am putut lua măsuri. Sunt zeci de mii de români care fie au fost indectați fie era posibil să fie infectați și nu am putut lua nicio măsură.

După această măsură care a provocat clar o creștere a numărului de cazuri și de decese, să ataci din nou o lege care a trecut prin Parlament tocmai ca urmare a deciziei CCR... Deja îmi arată că Avocatul Poporului a pierdut complet legătura cu poporul și că nu-i pasă de sănătatea și viața românilor.

După o decizie catastrofală de a ataca la CCR baza legală pentru apărarea sănătății și vieții românilor, care a avut efectele pe care le-a avut, să mai ataci încă o dată la CCR o lege care nu are alt scop decât a permite luarea măsurilor împotriva epidemiei, mie se pare o acțiune împotriva vieții și sănătății românilor”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.