Orban: PNL e la peste 30% în București. Avem capacitatea de a câştiga în patru sectoare (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că PNL are 30% în Bucureşti şi este umăr la umăr cu PSD. El a mai precizat că liberalii au capacitatea de a câștiga în patru sectore, iar bătălia cea mai grea va fi în Sectorul 3.

„Am făcut sondajul de opinie, PNL este peste 30% în Bucureşti, suntem umăr la umăr cu PSD, avem capacitatea de a câştiga cu candidaţii măsuraţi pe PNL în patru sectoare şi în încă un sector. Cea mai dificilă situaţie este la Sectorul 3, după cum bine se ştie.

Noi suntem deschişi la discuţii, sigur că ne dorim victoria pe toate fronturile. Ne dorim să susţinem candidaţi puternici, care au capacitatea de a câştiga şi mai ales de a schimba în bine administraţia”, a declarat Ludovic Orban.

Biroul Executiv al PNL a votat în unanimitate pentru susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. Tot un vot în unanimitate a fost și pentru lista miniștrilor din Guvernul Cîțu și programul de guvernare. Nicușor Dan a mulțumit PNL pentru încredere și a precizat că, în perioada viitoare, vor urma mai multe discuții tehnice despre măsurile care se impun a fi luate în București. (Detalii AICI)

