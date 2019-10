Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat, luni, că își dorește ca votul de învestitură a noului guvern să aibă loc săptămâna viitoare, cel mai târziu, miercuri.

Într-o declarație de presă susținută la Palatul Parlamentului, liderul PNL a susținut că va depune lista miniștrilor și programul de guvernare în termenul prevăzut de Constituție.

”În prima rundă de negocieri am arătat deschidere și am acceptat foarte multe propuneri. Astăzi, nu cred că există un motiv serios pentru ca partenerii noștri să nu dea un vot de încredere guvernului condus de mine.

Am luat decizii în PNL pentru a facilita înțelegerile cu partenerii noștri. Privesc cu optimism situația din Parlament și am încredere că vom reuși să trecem acest guvern.

Vom depune lista Guvernului și programul de guvernare în termenul constituțional. De asemenea, vom depune un calendar clar, astfel încât săptămâna viitoare luni, marți sau cel târziu miercuri să aibă loc votul de învestitură”, a declarat Ludovic Orban.

