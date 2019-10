Ludovic Orban anunță când va avea loc votul de învestitură a guvernului: „Sunt peste 25 de parlamentari cu care am discutat și care cred că ar vota cabinetul” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat miercuri că va propune președinților celor două camere ale Parlamentului ca miercurea viitoare să aibă locul votul de învestitură al noului guvern.

”Sunt peste 25 de parlamentari cu care am purtat discuții și care cred că ar putea vota guvernul.

Voi propune președinților (Parlamentului – n. r.) calendarul de învestitură cât mai rapid: luni Birouri Permanente Reunite, marți audierea miniștrilor, miercuri plen de învestitură.

Mă îndoiesc că niște partide care vor să mai facă politică ar putea comite un gest atât de penibil prin boicotarea procedurală sau absența de la votul de învestitură. Ar fi imatur și iresponsabil.

Continuăm discuțiile cu partenerii din PMP.

PNL e în parteneriat cu președintele Românie și normal că ne consultăm cu președintele, cu siguranță va cunoaște lista miniștrilor”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat cum va reuși PNL să guverneze cu PSD, Pro România și PMP în opoziție, liderul liberal a răspuns: ”Prin dialog, dezbateri publice. Am convingerea că și la nivelul Parlamentului, ce e bine pentru români va fi susținut de majoritatea parlamentarilor”.

Victor Ponta a anunțat, miercuri, că nu membrii Pro România nu vor vota Guvernul Orban. (Detalii AICI)

