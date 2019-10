Orban: Intrăm pe linie dreaptă în procedura de învestire a Guvernului. Este o urgenţă extrem de mare / Calendarul propus de liderul PNL (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat că s-a intrat „în linie dreaptă” cu învestirea Guvernului. Acesta a explicat că partidele care susţin învestirea Guvernului deţin 225 de voturi, există promisiuni din partea altor 9 parlamentari și se poartă discuţii cu alţi 20 de aleși.

„Intrăm pe linie dreaptă în procedura de învestire a Guvernului. Voi participa la reuniunea Birourilor Permanente Reunite şi voi face o propunere de calendar pentru învestirea Guvernului, prezentând mai multe categorii de documente. Astăzi vom avea un şir de întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor care au anunţat că susţin învestirea Guvernului”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.