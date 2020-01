Ludovic Orban, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: ”Nu s-a discutat acest subiect. E o scorneală” (VIDEO)

Ludovic Orban a dezmințit, sâmbătă, informația potrivit căreia ar putea candida la Primăria Capitalei, din partea PNL.

”A mai apărut această minciună. (...) Chiar mă deranjează că două site-uri de știri au născocit o asemenea minciună, o asemenea invenție, fără să îmi ceară punctul de vedere, să mă întrebe dacă e adevărat. Nu s-a discutat acest subiect. E o scorneală. Au vrut să își crească traficul cu fake news.

Între președinte și mine e un parteneriat fără cusur. Se fac speculații. Candidatul PNL la funcția de premier e desemnat de Consiliul Național. Eu sunt premier și candidat la funcția de premier. Obiectivul nostru e să câștigăm alegerile și să guvernăm pentru următorii 4 ani.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei va fi desemnat în urma unor cercetări sociologice. Din partea PNL nu poate candida decât un membru al PNL”, a spus Orban.

