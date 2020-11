Ludovic Orban: Capacitatea de testare COVID-19 e mai mare decât numărul de teste efectuate. Acesta e limitat de numărul de cereri care se încadrează în definițiile de caz (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că autoritățile cresc constant capacitatea de testare COVID-19. Șeful Guvernului a precizat că această capacitate este mai mare decât numărul de teste efectuate, căci acestea se fac doar în baza definițiilor de caz.

Întrebat cum se face că numărul de teste COVID-19 e în continuare mic, deși autoritățile anunță o capacitate de testare tot mai mare, prim-ministrul a răspuns: „Capacitatea e mai mare decât numărul de teste efectuate. Numărul de teste e limitat de numărul de cereri care se încadrează în definițiile de caz. Nu orice om care cere să fie testat se încadrează în definiția de caz. Chiar mi-au spus cei de la Ambulanță că unii au învățat simptomele și le spun la 112, dar când personalul ambulanâei ajunge la ei, descoperă că nu sunt aceleași simptome relatate la 112. Dar asta e... Dacă ambulanța ajunge...”.

„Există capacitate și ea se vede prin testările făcute și la cerere. Capaicitatea continuă să crească, atât calitativ, cât și cantitativ, prin creșterea numărului de aparate Real Time PCR”, a mai precizat Ludovic Orban.

Întrebat dacă ar putea fi crescută capacitatea de prelucrare a testelor în weekend, dat fiind că mereu la finele săptămânii sunt puține teste efectuate, premierul a răspuns: „Chiar azi am discutat cu domnul ministru Tătaru (ministrul Sănătății, Nelu Tătaru) referitor la această situație și vom căuta soluții. Pe de altă parte, gândiți-vă că și personalul care lucrează în laboratoare are nevoie de măcar o zi liberă. Plus că personalul care are dreptul să opereze aceste teste e unul cu pregătire specială, iar numărul lor e limitat. Vom încerca să găsim o soluție de a crește numărul de persoane”.

Știre în curs de actualizare

