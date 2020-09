Ludovic Orban: Capitala are datorii vizibile de 4 miliarde. Cine știe câte mai sunt ascunse. Nicușor Dan trebuie să facă o evaluare, că situația e extremă (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat marți seară, pentru B1 TV, că prima grijă a lui Nicușor Dan, după ce-și va începe mandatul de Primar General, va fi să evalueze situația cheltuielilor și a datoriilor Primăriei Municipiului București. Orban a spus că datoriile vizibile ale PMB sunt acum de 4 miliarde de lei și probabil mai sunt și altele de care nu se știe. Șeful Guvernului a mai afirmat că situația Capitalei este gravă mai ales pe partea de termoficare: compania Termoenergetica a acumulat deja datorii de 600 de milioane, deși nu au trecut nici doi ani de la înființarea sa.

„Primul și cel mai important lucru care trebuie să se întâmple este o analiză foarte serioasă a ce e la Primăria Capitalei. Eu pot să vă spun că azi datoriile sunt de peste 4 miliarde de lei. Datoriile care sunt vizibile, pe care am putut să le evaluăm. Cine știe cât alte datorii ascunse sunt acolo. Deci acolo Nicușor Dan trebuie să facă o evaluare foarte clară și foarte rapidă a situației, că situația e extremă.

Începe iarnă, trebuie să înceapă furnizarea căldurii. Nu numai că RADET a dat faliment, târând o datorie de 800 de milioane, Termoenergietica, o societate înființată de mai puțin de doi ani, deja a acumulat - pentru că nu a fost alimentată cu subvenția pentru diferența de preț de la bugetul Consiliului General, de la bugetul Primăriei - o datorie de aproape 600 de milioane pe care le o către ELCEN, care ELCEN nu poate să mai furnizeze dacă nu are bani, pentru că nu mai poate să cumpere combustibil.

Deci asta a fost o acțiune deliberată. Nu se poate! Primarul General trebuie să fie un om responsabil, trebuie să facă plățile, că de asta există subvenții pentru diferență de preț. Ele reprezintă banii pentru Termoenergetica, pentru a face față cheltuielilor”, a declarat premierul Ludovic Orban, pentru B1 TV.

