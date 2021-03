Ludovic Orban: "Carantinarea simplă, fără măsuri suplimentare nu a generat întotdeauna efectele cele mai bune"(VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că măsura carantinării ca să aibă efecte trebuie să fie însoțită și de luarea unor măsuri sanitare punctuale. În caz contrar, simpla carantinare, nu înseamnă că va duce la o scădere a rateid e infectare:

"Carantina nu se instituie într-o localitate numai pentru a reduce intrările și ieșirile din localitatea respectivă. Carantina se introduce și pentru a permite adoptarea în zona carantinată a unor măsuri suplimentare, astfel încât să reducem rata de infectare, răspândirea virusului.

Carantinarea simplă, fără măsuri suplimentare nu a generat întotdeauna efectele cele mai bune. Acolo unde s-a adoptat măsuri bine țintite pe baza analizei factorilor care au determinat creșterea numrului de infectări s-au luat măsurui. Suceava de exemplu care a fost carantinată știm foarte bine că am carantinat Suceava și cele opt localități din jurul Sucevei și a existat același trend, o reducere a creșterii numărului de infectări, plafonare 3-4 zile, după care intrarea pe un trend descendent, cu condiția să se ia acele măsuri care sunt necesare în interiorul zonei carantinate", a declarat Ludovic Orban.

