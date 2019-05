Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat în termeni declaraţia arogantă a lui Carmen Dan în care a refuzat să îşi dea demisia din fruntea Ministerului Apărării.

Orban a arătat că aceasta se face vinovată de numeroase abuzuri asupra cetăţenilor români, iar când va pleca în cele din urmă va rămâne în istorie cu un mandat ruşinos.

"Va rămâne în istorie ca ministrul de Interne care a dat ordinele, în fapt, ca să fie stâlciţi în bătaie zeci şi sute de mii de cetăţeni români cu ocazia protestelui diasporei. Sunt doar câteva elemente care ar trebui să o facă pe Carmen Dan să renunţe la obrăznicia şi tupeul şi la agresivitatea cu care reacţionează la orice solicitare, care după părerea mea de mare bun simţ.

Carmen Dan trebuie să plece! A fost un instrument de punere în practică a unor ordine ticăloase împotriva unor cetăţeni români, de transformare a unor instituţii care trebuie să îi apere pe cetăţenii români în elemente de represiune şi lucrul ăsta nu poate să îl schimbe nimeni. Când va pleca va pleca cu multe schelete în dosar", a afirmat Ludovic Orban, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

