Guvernul s-a reunit în ședință, vineri, iar premierul Ludovic Orban i-a transmis lui Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, că trebuie schimbați „fără niciun fel de menajament” șefii de poliție care nu iau măsuri împotriva rețelelor infracționale. În cadrul aceleiași reuniuni guvernamentale, liberalii ar putea adopta mai multe proiecte de act normativ, printre care hotărârea pentru prelungirea stării de alertă, ordonanța pentru rectificare bugetară, dar și o serie de măsuri cu privire la desfășurarea noului an școlar.

