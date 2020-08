Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Muncii, Violeta Alexandru, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, să se asigure că nu vor exista întârzieri în plata pensiilor și a alocațiilor. Asta în condițiile în care pensiile vor fi majorate de la 1 septembrie cu 14%, iar în privința alocațiilor Guvernul dorește o majorare treptată în următorii ani, prima fiind tot de la 1 septembrie, afarentă lunii august.

Iată, mai jos, schimbul de replici dintre premier și ministrul Muncii din debutul ședinței de Guvern:

Ludovic Orban: Ați luat măsurile ca odată cu publicarea în Monitorul Oficial, a OUG de rectificare, să putem să adaptăm ca să putem să plătim pensiile mărite?

Alexandru: Am fost, în cursul zilei, în ambele locații în care se tipăresc taloanele. A început activitatea de tipărire. Vom lucra aproape non - stop, și în weekend, astfel încât ne încadrăm în termen și pensiile să ajungă odată cu taloanele, la începutul lunii septembrie.

Ludovic Orban: Să nu existe întârzieri, că am înțeles că există rumori pe la anumite Case Județene de Pensii care au transmis că există risc de întârziere.

Violeta Alexandru: Nu sunt justificate, țin lucrurile sub control.

Ludovic Orban: În septembrie, plătitm și alocațiile mărite. Și pentru alocațiile mărite trebuie să fim pregătiți să facem plățile la termen.

Violeta Alexandru: Sunt prioritățile noastre, să plătim și alocațiile mărite.”, au fost schimburile de replici dintre cei doi.

Tot în ședința de Guvern de miercuri se va lua decizia finală cu privire la trei acte normative referitoare la condițiile în care se va desfășura noul an școlar.

„Astăzi putem avea decizia finală pe cele trei acte normative: un proiect de lege privind deblocarea posturilor pentru personalul didactic și nedidactic, de asemenea, stabilirea instituției care decide suspendarea cursurilor în caz de extindere a epidemiei, ordonanța de la Ministerul Fondurilor Europene, referitoare la decontarea achizițiilor făcute de către autoritățile locale pentru tablete, echipamente de protecție și containere sanitare – 175 de milioane de euro, 100 de milioane de euro pentru 500.000 de tablete, 50 de milioane pentru echipamentele de protecție sanitară și 25 de milioane pentru containerele saniotare și de suport educațional. De asemenea, ordonanța pregătită de Ministerul Muncii privind plata zilelor libere pentru părinții care stau acasă cu copiii până în 12 ani, în cazul suspendării cursurilor”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan.

