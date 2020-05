Premierul Ludovic Orban declară război CCR şi sugerează chiar că metoda de desemnare a judecătorilor Curţii ar putea fi schimbată. Totul a pornit după decizia CCR, care a declarat drept neconstituțională majorarea amenzilor pe perioada stării de urgență. Acum s-ar putea reveni la cuantumul inițial al amenzilor, a explicat primul-ministru, precizând totuși că trebuie așteptată motivarea Curții.

„Dacă a fost declarat neconstituțional un articol al unui OUG, care a modificat o OUG anterioară, declararea ca neconstituțional a articolului respectiv poate să fie interpretată ca o revenire la vechile amenzi. Deocamdată trebuie să vedem despre ce e vorba că noi n-avem decât o comunicare a Curții Constituționale. Când vom avea și motivarea, atunci vom înțelege cu adevărat care sunt toate consecințele constituționale, legale, juridice ale acestei decizii ale CCR”, a declarat Ludovic Orban, după vizita desfășurată la uzina Ford.

Primul-ministru a explicat că, în opinia sa, hotărârea CCR asupra sesizării privind majorarea amenzilor este o „decizie anticonstituțională, împotriva ordinii de drept, dată în favoarea celor care, în minoritate evidentă fiind, nu au respectat regulile, câteva zeci de mii de români, și dată în disprețul milioanelor de români care au respectat regulile, s-au comportat responsabil și au contribuit la menținerea în niște limite rezonabile a răspândirii coronavirusului. Această decizie este aproape un îndemn la anarhie, un îndemn la nerespectarea legilor, a regulilor. Eu nu înțeleg cum poate o Curte Constituțională să dea o asemenea decizie”.



Întrebat cum se va replia Guvernul în situația în care CCR va considera că și starea de urgență este neconstituțională, Ludovic Orban a răspuns categoric: „Cum să devină neconstituțională starea de urgență? Este înscrisă în Constituția României. Acum eu nu cred că se poate ajunge chiar până în situația în care Curtea Constituțională să rescrie Constituția. Constituția este clară, adoptată prin referendum. Suntem din ce în ce mai hotărâți să găsim soluții pentru a schimba prevederile constituționale și legale care reglementează activitatea Curții Constituționale, pentru că este clar că trebuie schimbată dacă a dus la o asemenea componență a Curții Constituționale, care să transforme Curtea Constituțională într-un inamic al Constituției și într-un instrument de exploatare, de interpretare subiectivă a Constituției, de cele mai multe ori împotriva interesului general”.

