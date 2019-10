Ce ministere vor dispărea din viitorul guvern. Ludovic Orban: ”Multe s-au făcut ca să se dea sinecuri. Ministerul pentru Românii de pretutindeni a fost «o agenție de voiaj și un mod de a aloca bani publici»” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a prezentat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” o schiță a viitorului guvern. Acesta a precizat că mai multe ministere vor fi comasate, iar primul tăiat de pe listă ar urma să fie "ministerul pentru diaspora care nu a fost altceva decât o agenție de voiaj și un mod de a aloca bani publici”, a susținut liderul PNL.

Deși a evitat să pronunțe numele unor viitori miniștri, președintele PNL a dat indicii legate de structura Guvernului. Astfel, toate posturile ministeriale care până acum au avut competențe pe plan extern vor fi comasate la Ministerul de Externe. Vor dispărea posturile de vicepremier pentru parteneriatele strategice, ministru pentru Afaceri Europene și cel de ministru pentru Românii de Pretutindeni.

„Şi energia este economie şi turismul este economie. Ape, păduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE există formaţiunea care este pe transporturi, infrastructură şi comunicaţii şi noi unim infrastructura cu comunicaţiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe, avem un singur Minister de Externe, politica externă se face printr-un singur Minister de Externe. Sunt lucruri de bun-simţ. (...) Multe ministere s-au făcut ca să dea sinecuri. Mai avem o discuţie legată de Ministerul Tineretului şi Sportului. Suntem în an preolimpic, există o sensibilitate în zona de sport şi din cauza asta am acceptat o discuţie pe care să o am şi cu COSR, şi cu organizaţiile de tineret şi cu Consiliul naţional al tineretului”, a declarat Ludovic Orban.

Între timp, se poartă discuții între liderii formațiunilor politice, dar și la nivel individual cu parlamentarii în vederea susținerii guvernului PNL. Ludovic Orban a mai spus că potrivit calculelor sale, pentru învestirea guvernului, PNL a mai câştigat 15 voturi în plus, faţă de cele care au fost date pe moţiunea de cenzură.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.