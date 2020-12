Ludovic Orban: Cel mai mare număr de teste s-a efectuat în noiembrie, 864.819. Noi am crescut constant capacitatea în funcție de nevoia de testare / Permanent se rostogolesc aceleași neadevăruri (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban susține că, în ceea ce privește capacitatea de testare a României, „permanent se rostogolesc aceleași neadevăruri, care nu au nicio legătură cu realitatea”. „Cel mai mare număr de teste s-a efectuat în noiembrie, 864.819 teste”, a precizat prim-ministrul, reiterând că „există două tipuri de testare – testarea care se face la cerere pe baza încadrării în definiția de caz stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și testarea la cerere care se face contracost atunci când persoanele solicită testarea nu se încadrează în definiția de caz”.

„Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.170.013 teste. Dintre acestea, 32.120 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.420 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.700 la cerere”, a precizat Grupul de Comunicare Strategică joi, când a raportat 7.661 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național.

