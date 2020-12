Ludovic Orban: Cel mai probabil în cursul lunii ianuarie, Guvernul va finaliza proiectele de lege şi le va transmite spre dezbatere Parlamentului

Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, miercuri, că în luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget şi îl va transmite la Parlament.



"Înainte de aprobarea legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale de stat este necesară aprobarea unei alte legi - legea plafoanelor - care trebuie să stea la baza construcţiei bugetare, Pe de altă parte, premierul Florin Cîţu, ministru de Finanţe, a pregătit în linii mari legea bugetului de stat şi proiectul de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat. Pe de altă parte, acum suntem un guvern de coaliţie, care după învestitură, această pregătire a proiectului de buget va trebui supusă unei dezbateri în interiorul coaliţiei. Din acest motiv, nu aş fi realist dacă aş asuma acest obiectiv de a finaliza legea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale. Cel mai probabil în cursul lunii ianuarie, Guvernul va finaliza proiectele de lege şi le va transmite spre dezbatere Parlamentului", a spus Orban.

„În ceea ce privește salariul minim, și aici cunoașteți punctul nostru de vedere. Fiind un guvern care a guvernat în perioadă de criză, fără sprijin parlamentar, nu am ajuns să reglementăm acest lucru și să stabilim un mecanism de indexare, în colaborare cu partenerii sociali.

Pe de altă parte, noi am propus acest mecanism de creștere a salariului minim care să țină cont de rata inflației - compensarea pierdrii puterii de cumpărare - de indicele de productivitate și care să aibă un element de corecție care să depindă de creșterea economică, astfel încât orice creștere economică să ducă la o suplimentare a salariului minim. Acest mecanism nu e convenit la nivelul partenerilor sociali și nu e cuprins într-o reglementare, dar acesta este punctul nostru de vedere”, a declarat Ludovic Orban.

Duminică, premierul desemnat Florin Cîțu a precizat că ar trebui să mai existe discuţii cu patronatele și sindicatele în ceea ce privește salariul minim pe economie, Ministerul Finanțelor având câteva variante de lucru.

„Am văzut câteva estimări, încă nu am agreat toţi pe aceeaşi formulă. În noua coaliţie de guvernare vom avea o variantă pe care o vom prezenta, sper, cât mai curând. (...) Impactul va fi pentru următorul Guvern. Ar fi oarecum necinstit ca acest Guvern să ia o decizie pentru următorul Guvern, aşa cum nu am luat nicio decizie pe buget”, a declarat Florin Cîțu, duminică.

