Ludovic Orban, președintele PNL și al Camerei Deputaților, a oferit noi informații despre proiectul de buget pentru anul 2021.

„În ceea ce privește legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Guvernul se va întruni într-o ședință în cursul acestei seri, pentru a adopta forma finală, după avizul consiliului legislativ (...)

Cel mai probabil, legea bugetului de stat și legea asigurărilor sociale vor fi trimise în cursul zilei de mâine către Parlament.

Va exista un termen de depunere a amendamentelor, se va stabili intervalul de timp în care comisiile reunite de buget urmează să aprobe raportul și de asemenea, vom stabili când va intra în plen", a declarat Orban în timpul unei conferințe de presă susținută luni, 22 februarie.

