Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că Guvernul are în vedere prelungirea stării de alertă, care expiră la data de 16 august 2020.

Prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, respectiv până la mijlocul lunii septembrie, este iminentă, ținând cont de numărul mare de noi cazuri de coronavirus. Este pentru a treia oară când este prelungită starea de alertă.

„Orice decizie va ține cont de contextul epidemiologic. Pe baza datelor pe care le avem până astăzi cel mai probabil vom prelungi starea de alertă”, a anunțat premierul Ludovic Orban, luni, într-o declarație de presă.

Totodată, acesta a precizat că nu se au în vedere noi restricții impuse populației.

„Nu mai analizăm nicio restricție și nu ne dorim impunere niciunei alte restricții. Ultimele măsuri luate, limitarea programului și purtarea mătilor, nu afectează desfășurarea activităților economice”, a precizat premierul.CUM arată Mircea Badea după ce S-A TUNS GREȘIT. A apărut aşa la TV, iar oamenii au crezut că NU văd bine

Premierul a mai spus că a primit mai multe solicitări de relaxare a măsurilor, dar că acestea sunt în analiză, amintitnd că țara noastră a depășit aproape zilnic 1.000 de noi cazuri de Covid-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.