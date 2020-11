Ludovic Orban: Cel mai simplu e să nu te îmbolnăvești, iar pentru asta trebuie să respecți niște reguli simple / Premierul, despre soluția tratării pacienților COVID-19 în toate spitalele (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că autoritățile au luat în calcul încă de la începutul epidemiei de coronavirus soluția ca toate spitalele din țară să trateze pacienții COVID-19. Deja unele unități medicale, care nu sunt spitale COVID, au circuite separate și personal pregătit și tratează astfel de bolnavi. În rest, a precizat Orban, ca un spital non-COVID să poată primi și pacienți infectați trebuie să îndeplinească anumite condiții. Orban a mai spus că simplu ar fi ca toți românii să respecte regulile anticoronavirus, astfel încât tot mai puțini să se infecteze și să se reducă presiunea pe sistemul sanitar.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul pregătirea tuturor spitalelor pentru a putea trata pacienții COVID-19, Ludovic Orban a răspuns: „Această soluție este o soluție care a fost gândită de la începutul pandemiei: gândirea unor circuite separate astfel încât, dacă e necesar, să poată fi trimiși pacienți COVID și în spitale care nu sunt dedicate tratării pacienților COVID. Acest plan deja se și întâmplă în anumite spitale: Universitar, Floreasca au circuite separate. Când va fi necesar, se va implementa și în alte spitale. Important e să fie pregătite toate circuitele. De regulă, iei decizia asta când un spital e pregătit, are circuitele, instalațiile, personalul pregătit ca să opereze o parte secții normale și o parte secții COVID”.

„În perioada următoare vreau să iau în calcul scăderea numărului de infectări, consolidarea trendului care a fost vizibil săptămâna asta de scădere a numărului de infectări. Și ăsta e mesajul meu: cel mai simplu e să nu te îmbolnăvești. Ca să nu te îmbolnăvești, trebuie să respecți niște reguli simple pe care văd că le respectăm din ce în ce mai mulți și, respecând aceste reguli, practic vom diminua numărul de persoane care se îmbolnăvesc și, implicit, nu va mai fi o presiune atât de mare pe sistemul de sănătate publică”, a mai declarat, luni, premierul Ludovic Orban.

Duminică, Orban a susținut că măsurile anticoronavirus luate de Guvernul PNL, așa nepopulare cum au fost, au dat rezultate și am trecut prin prima săptămână după mult timp cu un trend descendent al cazurilor zilnice de COVID-19.

„Am avut un moment dificil. Aproape 10 zile de trend crescător, îngrijorător. Noi am suplimetat restricțiile, am luat decizia nepopulară de a suspenda o vreme activitatea în piețe, am decis organizarea învățământului în sistem online și restul măsurilor. Rezultatul acestor măsuri se simte. Am dispus carantinarea în multe localități. S-a oprit trendul de creștere. Săptămâna aceasta e un trend în scădere a numărului de infectări”, a declarat Ludovic Orban.

El a mai spus că ideea intrării în lockdown după 6 decembrie e „o minciună gogonată” a adversarilor politici și că, din punct de vedere economic, România nu-și mai poate permite încă o carantină totală.