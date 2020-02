PNL nu va purta discuții cu reprezentanții PSD și Pro România referitoare la declanșarea alegerilor anticipate, a anunțat premierul desemnat Ludovic Orban, care le-a prezentant, marți, liderilor politici din Parlamentul României planul liberalilor pentru organizarea scrutinului înainte de termen.

„În primul rând, conform Constituției, procedura durează 60 de zile din momentul în care eu am depus lista membrilor cabinetului și programul de guvernare, adică începând cu ziua de ieri, data de 10 februarie. Termen în care trebuie să îndeplinească condițiile constituționale care să permită președintelui României dizolvarea parlamentului, respectiv respingerea a două propuneri de guvern, după care, tot în Constituție, este reglementat termenul maxim în care trebuie organizat alegerile parlamentare anticipate, care este de 90 de zile.

Acesta este motivul principal pentru care noi am emis OUG prin care am modificat legea alegerilor parlamentare, tocmai pentru a stabili toate termenele procedurale, astfel încât să ne putem încadra în acest termen care este reglementat de Constituție. Evident am mai introdus și dublarea numărului de parlamentari pe diasporă, pentru că, în momentul în care îți votează un milion de oameni și tu ai peste 800.000 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate, nu poți să nu asiguri reprezentarea lor în Parlament, în conformitate cu norma de reprezentare care este stabilită de lege. De asemenea, am mai introdus două prevederi. O prevedere care este legată de exercitarea dreptului de vot în condițiile votului de la prezidențiale. De asemenea, să le permitem cetățenilor din România să voteze și în alt județ decât județul în care au domiciliul stabil”, a declarat Ludovic Orban.

Reprezentanții partidelor parlamentare din România au fost chemați marți, la Guvern, de către Ludovic Orban, primul-ministru interimar și, totodată, desemnat de președintele Klaus Iohannis să formeze viitorul cabinet de miniștri.

Întrebat dacă printre partidele convocate se numără și PSD sau Pro România, premierul desemnat a răspuns: „Nu, deocamdată nu”.

„Orice zi în care acest Parlament rămâne în funcțiune reprezintă un pericol pentru România. Avem o majoritate parlamentară conjuncturală construită de PSD, care păstrează peste 40% din Parlament și care adună, pe tot felul de inițiative populiste, tot felul de aliați și care aruncă în aer efectiv economica și bugetul țării”, a mai spus primul-ministru desemnat.

Luni, Ludovic Orban a cerut încrederea Parlamentului, cu aceeași listă de miniștri și cu un program de guvernare actualizat, din care au fost excluse angajamentele deja îndeplinite de PNL în cele trei luni de guvernare.

Potrivit articolului 85 din Constituția României, Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Mai departe, în articolul 89 din legea fundamentală, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată, cu mențiunea că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

știre în curs de actualizare