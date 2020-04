Premierul Ludovic Orban a explicat, pentru B1 TV, procesul prin care vor fi relaxate măsurile de restricție impuse din cauza epidemiei de coronavirus. Șeful Guvernului a dat asigurări că persoanele vulnerabile vor primi măști de la autorități, dat fiind că purtarea acestora va deveni obligatorie după 15 mai. Cât despre șomajul tehnic pentru bugetari, Orban a precizat că proiectul a picat deoarece nu mai există contextul, iar în multe instituții nici nu putea fi pus în aplicare. Despre propunerile profesorului Adrian Streinu Cercel, Ludovic Orban a susținut că acestea erau aberante și încălcau drepturile fundamentale. Premierul a ținut să-i liniștească, în acest context, pe vârstnici. Premierul Ludovic Orban, declarații în exclusivitate pentru B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire:

