Ludovic Orban: Comisia de Statut a fost sesizată cu trei proiecte de lege privind desfințarea pensiilor speciale pentru parlamentari (VIDEO)

Birourile Permanente ale Camerei DEputaților și Senatului s-au reunit în cursul zilei de marți. La finalul ședinței, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat că pe ordinea de zi a fost și subiectul pensiilor speciale ale deputaților, care urmează să fie desfințate.

Comisia pentru Statut urmează să primească trei proiecte de lege privind desfințarea pensiilor speciale pentru deputați, din partea PNL, USR-PLUS și PSD.

„Birourile Permanente reunite au decis să trimită către Comisia de Statut, comisie care urmează să se constituie la primul punct al ordinii de zi a plenului de miercuri, Comisia de Statut a fost sesizată cu trei proiecte de lege privind desfințarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Un proiect de lege inițial de PNL, un proiect de lege inițial de USR-PLUS și un proiect de lege inițial de PSD.

Am trimis Comisiei, pentru întocmirea raportului, în măsura în care va fi posibil, deoarece am cerut ca în cadrul plenului, constituirea Comisiei de Statut să fie la primul punct, în măsura în care va fi posibil. După constituirea Comisiei de Statut, ea poate elabora raportul privitor la cele trei proiecte de lege, susținem introducerea, pe ordinea de zi a plenului, pentru votul final asupra proiectului de lege, de amendare a legii statutului deputaților și senatorilor, prin care practic se desfințează pensiile speciale.

Am dat un termen foarte scurt pentru raport, de maxim o săptămână, dacă va fi posibil vom introduce pe ordinea de zi a plenului de mâine”, a anunțat Orban, la Palatul Parlamentului.

