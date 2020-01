Ludovic Orban anunță crearea unei comisii care să analizeze posibilitatea organizării alegerilor anticipate: Cine sunt negociatorii (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, după ședința Biroului Executiv al PNL, că stabilit crearea unei comisii care să analizeze posibilitatea organizării alegerilor anticipate.

”Am avut o discuție legată de posibila organizare de alegeri anticipate. Poziția PNL este în favoarea organizării alegerilor anticipate. Va fi, în schimb, necesar să pregatim foarte bine derularea acestei proceduri. Am stabilit o comisie formată din subsemnatul, doamna Raluca Turcan și domnul Robert Sighiartau, ca să investigam posibilitățile reale de organizare a alegerilor anticipate, să purtăm discuții exploratorii cu toți actorii politici, să aflăm poziția fiecăruia”, a anunțat Ludovic Orban.

