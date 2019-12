Orban: Companiile de stat trebuie listate la bursă. Sunt foarte multe avantaje (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că toate companiile de stat trebuie listate la bursă, deoarece asta ar aduce foarte multe avantaje.

„În opinia mea, companiile trebuie listate la bursă, pentru că în momentul în care listezi la bursă compania, ai foarte multe avantaje. În primul rând, evaluarea companiei se face de către piețe. În al doilea rând, odată ce-ți intră acționari minoritari, ai obligații de a respecta drepturile acestora. În plus, listarea la bursă presupune creșterea transparenței în cadrul companiei respective”, a declarat Ludovic Orban.

