Ludovic Orban: Companiile statului ani buni au fost un loc de plasare a forţei de muncă din partide formată din lipitori de afişe (VIDEO)

Companiile statului din infrastructura rutieră ani buni au fost un loc de plasare a forţei de muncă din partide formată din lipitori de afişe, a declarat joi, pentru B1 TV, Ludovic Orban. Premierul a spus că nu doar în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ci peste tot la stat sunt oameni de calitate, dar și unii care ar trebui să plece urgent. Orban a criticat faptul că încheierea licitațiilor a ajuns să dureze prea mult și că, uneori, acestea sunt câștigate de firme dubioase. A mai precizat, de asemenea, că obiectivul Cabinetului pe care îl conduce este de a accelera toate procedurile, pentru a duce la bun sfârșit proiectele de investiții.

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, pentru B1 TV, că ani de zile partidele au plasat „lipitori de afișe” în companiile statului din domeniul infrastructurii de transport rutier.SCANDAL MONSTRU PROVOCAT DE CEL MAI CELEBRU CUPLU DIN ROMÂNIA: AM MERS LA POLIŢIE ŞI... (GALERIE FOTO)

„Companiile statului ani buni au fost un loc de plasare a forţei de muncă din partide formată din lipitori de afişe, nepoate, între ghilimele, nepoţi şi alţi indivizi care erau trimişi acolo nu să construiască autostrăzi, nu să planifice, nu să asigure un management al proiectelor performante, ci să facă diferite alte lucruri sau să-şi ia leafa de pomană”, a declarat Ludovic Orban joi, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Șeful Guvernului a precizat că susține orice proiect de restructurare al oricărei companii de stat și a subliniat că e necesară atragerea specialiștilor.

Premierul a adăugat că evaluarea ofertelor e dificilă și că „s-au lăsat din punctajul care se face la o evaluare 17 puncte care sunt date de Comisie pe ochi frumoşi, pe impresie artistică”: „S-au produs nişte lucruri scandaloase - o firmă intrată pentru prima oară în România, care n-a avut niciun contract în România, primeşte 17 puncte şi o companie românească ce a făcut sute de proiecte în România primeşte opt puncte la "impresie artistică"”.

Orban a mai declarat că i se pare „o aberație” să numești 15-17 membri într-o comisie de licitație. Cu atât mai mult cu cât majoritatea nu au putere de decizie, „pentru ca unul-doi care sunt mai şmecheri să tragă sforile, să li se piardă urma pentru deciziile catastrofale care au fost luate în cursul procedurilor de licitaţie”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.