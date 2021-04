Ludovic Orban: Conducerea PNL cere implicarea aleșilor locali, în special din urbanul mic și rural, în campania de convingere a cetățenilor români să se vaccineze (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul ședinței Biroului Politic Național al partidului, că va cere implicarea aleșilor locali liberali în campania de vaccinare, în sensul în care să informeze și să convingă locuitorii din orașele mici și din zonele rurale să se vaccineze împotriva coronavirusului.

„Am luat o decizie prin care Biroul Politic Național al PNL solicită implicarea aleșilor locali ai PNL, primari, viceprimari, consilieri locali, în special din urbanul mic și rural, implicare în campania de convingere a cetățenilor români să se vaccineze, să folosească ocaziile în care se vor deplasa centre de vaccinare mobile în comunitățile locale, să fie evenimente anunțate”, a anunțat Ludovic Orban.

