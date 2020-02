Premierul României, Ludovic Orban, consideră că PSD și UDMR nu au strâns „numărul de voturi necesare” pentru a demite Guvernul prin moțiunea de cenzură ce urmează să fie dezbătută și votată miercuri.

„Eu v-am spus, conform evaluării noastre, nu există numărul de voturi necesare astăzi. Din punctul meu de vedere, astăzi, pe evaluarea pe care o avem - sigur, dacă nu apar repoziționări din partea unor actori politici care să aibă o oarecare consistență numerică - moțiunea nu are șanse să treacă.”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Întrebat ce presupune ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Orban referitoare la alegerile anticipate, Ludovic Orban a explicat: „E o ordonanță de urgență, care reglementează câteva lucruri, despre care spunem noi că sunt foarte bune și absolut necesare. Creșterea numărului de parlamentari în diaspora, o solicitare legitimă, ați văzut câți au votat la prezidențiale, câți români din diaspora au votat la europarlamentare și referendum. De asemenea, extindem și alegerile parlamentare toate facilitățile de vot pentru diaspora care au fost aplicate la alegerile prezidențiale. Cred că este un lucru extrem de benefic pentru cetățenii români care, nu din cauza lor, au ales să își caute norocul în altă țară, să poată să își exercite dreptul de vot. De asemenea, a trebuit să reglementăm situația alegerilor anticipate, care nu e reglementate. Există prevederi constituționale, există limita de 90 de zile care este dată din momentul dizolvării Parlamentului până la data alegerilor și din cauza asta a trebuit să gândim foarte bine toate termenele legate de alegerile parlamentare, în cazul în care se realizează alegeri parlamentare anticipate”.

Primul-ministru a reiterat că, în eventualitatea în care este demis alături de miniștrii săi prin moțiune de cenzură, parlamentarii PNL nu vor vota pentru învestitura unui alt cabinet, într-o încercare de a declanșa alegerile anticipate. Șeful Guvernului a adăugat că PSD și UDMR s-ar pune într-o situație penibilă dacă ar vota pentru instalarea cabinetului pe care l-au îndepărtat.

„V-am spus că, legat de această eventualitate, noi am luat decizia foarte simplă ca parlamentarii PNL să nu voteze învestirea niciunui guvern pentru a putea declanșa alegeri anticipate. Nu votează niciun parlamentar PNL. Dacă, după ce ne-au dat jos prin moțiune de cenzură, (n.r. - PSD și UDMR) vor vota învestirea aceluiași guvern, înseamnă că trebuie să se caute. Va râde toată țara de ei. (...) Le vom spune Guvernul Orban a căzut, trăiască Guvernul Orban!”, a mai spus Orban.

Întrebat dacă există șanse să fie declanșate și anticipatele, și să fie implementat și proiectul pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi, premierul a răspuns: „În cazul în care moțiunea de cenzură va avea deznodământul pe care îl anticipez eu va fi adoptată legea. Evident că noi vom continua să provocăm majoritatea parlamentară astfel încât să-i obligăm practic să depună moțiuni de cenzură ca să nu se poată adopta proiectele de lege pe care ne angajăm răspunderea”.

