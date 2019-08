Ludovic Orban a reafirmat, joi, la Consiliul Național al PNL, sprijinul formațiunii pe care o o conduce pentru președintele Klaus Iohannis în cursa către un nou mandat din această toamnă, subliniind că actualul șef al statului este cel mai respectat om politic din România.

„Bine v-am găsit, dragi liberali. N-o să mai repet ce au spus colegii mei. PNL a câștigat alegerile. În toate sondajele de opinie suntem pe primul loc. Partidul, cotat cu cea mai mare încredere, cea mai mare favorabilitate și cea mai mare intenție de vot. PNL este partenerul președintelui României, Klaus Iohannis, care este liderul politici din România cu cea mai mare cotă de încredere, cu cea mai mare susținere publică, omul cu cea mai bună imagine externă. Candidatul nostru la funcția de președinte al României.

Avem datoria, pentru România, pentru români, să asigurăm victoria în alegerile prezidențiale a președintelui României, Klaus Iohannis.



Am câștigat o bătălie, trebuie să câștigăm războiul. urmează trei rânduri de alegeri, la fel de importante. Alegerile prezidențiale, alegerile locale și alegerile parlamentare, care vor da noul Guvern. Obiectivul pe care trebuie să-l avem este să câștigăm toate aceste alegeri. Să câștigăm toate aceste alegeri, la un scor care să ne permită să conducem România pe drumul pe care merită să-l ducem, care este drumul democrației, al libertății, drumul respectului față de cetățean, drumul spre un statut de țară europeană dezvoltată, care să fie apreciată și respectată în conceptul marilor națiuni ale lumii”, a spus Ludovic Orban, la Romexpo.

