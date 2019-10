Ludovic Orban: ”Contez pe susținerea USR în învestirea Guvernului. Nu cred că un partid de opoziție ar putea contribui la menținerea la Palatul Victoria a Vioricăi Dăncilă” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, vineri, după discuțiile cu reprezentanții USR, că se bazează pe susținerea acestora la votul din Parlament de învestire a noului guvern.

”Cred că lucrurile sunt foarte simple. Suntem niște parteneri care ne-am angajat într-o luptă împotriva PSD.

Cred că acest parteneriat este unul onest și contez pe susținerea USR în învestirea Guvernului. Nu pot să îmi imaginez că un partid de opoziție ar putea să contribuie la menținerea la Palatul Victoria a Vioricăi Dăncilă, candidatul la președinția României din partea PSD.

În fiecare zi în care acest guvern demis, nelegitim rămâne la putere se întâmplă o mulțime de nenoriciri care afectează România. Este împiedicată rezolvarea foarte multor probleme care vor exploda dacă nu este învestit guvernul cât mai rapid”, a declrat Ludovic Orban.

În ceea ce privește condițiile impuse de cei de la USR pentru susținerea noului cabinet, Ludovic Orban a declarat: ”Nu poți să condiționezi PNL de lucruri pe care nu le poate oferi PNL. Noi nu putem decât să susținem anumite puncte de vedere”.

Anterior, liderul USR, Dan Barna, a precizat că formațiunea pe care o conduce va lua o decizie în privința susținerii noului cabinet după ce va vedea ce se întâmplă în Parlament cu inițiativele legislative anunțate drept prioritare pentru USR. Este vorba, printre altele, despre alegerea primarilor în două tururi și desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.