Ludovic Orban, la împlinirea a 24 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu: ”A fost între primii oameni politici care au văzut drumul României alături de statele europene și euroatlantice” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj, la împlinirea a 24 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, lider al opoiziției de după 1989, pe care l-a descris drept „un lider vizionar” și unul dintre primii politicieni care, la începutul anilor 90 au văzut ”drumul României alături de statele europene și euroatlantice”.

“Corneliu Coposu rămâne în memoria societății românești o pagină de istorie prin forța, determinarea și puterea credinței de a milita pentru libertate și democrație. Demnitatea și curajul cu care și-a apărat convingerile politice și democratice, în pofida anilor grei de temniță, l-au așezat în galeria marilor oameni de stat și iubitori de țară.

Lider vizionar și bun român, Corneliu Coposu a fost între primii oameni politici care, în anii 90, a văzut drumul României alături de statele europene și euroatlantice. Și-a pus viața în slujba reconstruirii țării pe baze democratice și a tras un puternic semnal de alarmă pentru a ne arăta că o Românie liberă nu se poate clădi fără a apăra zi de zi valorile democratice și a-i lăsa în trecut pe urmașii regimului comunist.

Spiritul civic dovedit la alegerile de ieri și opțiunile foarte clare ale românilor din țară și din afara granițelor arată că suntem pe drumul corect în raport cu viitorul european al României. Însă lupta trebuie dusă mai departe, cu onestitate, cu credința în principiile binelui și cu puterea exemplului personal, care să educe tinerii în spiritul valorilor universale, așa cum ne îndruma seniorul în testamentul său politic.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis Ludovic Orban.

