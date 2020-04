Premierul Ludovic Orban a declarat, pentru B1 TV, că alegerile locale ar putea fi organizate în septembrie. Totul, însă, depinde de modul în care va evolua epidemia de coronavirus. Prim-ministrul susține că, potrivit epidemiologilor, dacă un prim val de COVID-19 se va stinge în jurul datei de 1 iulie, al doilea ar putea avea loc după luna octombrie. Deci ar fi bine ca alegerile locale să aibă loc în septembrie. Cât despre alegerile parlamentare, acestea ar trebui, teoretic, să se desfășoare pe 6 decembrie. Și de această dată depinde, însă, totul de epidemia de COVID-19. Ludovic Orban a mai susținut că „dacă și asigurăm votul prin corespondență în țară sau votul electronic bine securizat, putem asigura o prezență la vot semnificativă”.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire dacă există vreun plan la nivelul Guvernului ca alegerile locale să fie organizate la anul, Ludovic Orban a răspuns: „La nivelul Guvernului am și prezentat public punctul meu de vedere, dar trebuie să vedem evoluția epidemiei. Dacă primul val se va stinge spre 1 iulie, prognozele făcute de epidemiologi spun că un al doilea val ar fi posibil după octombrie. Cred că am putea organiza alegerile locale în septembrie. Cred că trebuie organizate cu cât mai repede, cu atât mai bine. Să fie posibile și din punct de vedere al contextului epidemiologic”.

