Ludovic Orban: Cred că în cursul acestei săptămâni, cel târziu începutul săptămânii viitoare se pot finaliza toate procedurile de numire a prefecților și subprefecților (VIDEO)

Liderul PNL a anunțat luni, la Palatul Parlamentului că prefecții și subprefecții ar putea fi numiți cel mai târziu săptămâna viitoare, în cazul în care și celelalte formațiuni politice din coaliția de guvernarea au validat propunerile. El a precizat că mai trebuie să fie reglementate normele metodologice de numire.

„Cât mai repede posibil. Era un termen prevăzut în Ordonanța de Urgență, termen de punere în practică a reglementărilor din Ordonanță, mai trebuie să fie reglementate normele metodologice și cred că în cursul acestei săptămâni cel târziu începutul săptămânii viitoare se pot finaliza toate procedurile de numire a prefecților și subprefecților.

În ce ne privește pe noi, am finalizat procedura de validare și în mod evident Guvernul, dacă și celelalte formațiuni din coaliție au finalizat această procedură, Guvernul va avea toate propunerile astfel încât să poată să efectueze numirile prin Hotărâri de Guvern”, a declarat luni, Ludovic Orban.

