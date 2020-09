Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a făcut o serie de precizări, luni, cu privire la mai multe teme de interes de pe agenda publică, printre care evoluția epidemiei de coronavirus și strategia de răspuns la criza sanitară, rectificarea bugetară și situația economică a țării, respectiv școlile din România și pregătirile pentru alegerile locale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.