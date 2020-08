Ludovic Orban: Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm. Nu cred că își imaginează vreun român că dacă am fi avut bani la dispoziție să creștem pensiile cu 40%, nu le-am fi mărit (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că majorarea punctului de pensie cu 14% este maximul pe care îl poate suporta bugetul în acest moment, în contextul în care România traversează o criză economică generată de pandemia de coronavirus.

Întrebat, la Timișoara, de ce nu se respect legea care prevede majorarea pensiilor cu 40%, șeful Guvernului a răspuns: „Orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin ordonanță de urgență. Noi am modificat această lege prin ordonanță de urgență, am inclus creșterea pensiilor cu cât este posibilă astăzi, adică creșterea punctului de pensie cu 14%, în OUG privitoare la rectificarea bugetară. Nu cred că își imaginează vreun român că dacă noi am fi avut bani la dispoziție să creștem pensiile cu 40%, nu am fi mărit pensiile cu 40%.

Suntem într-o situație în care România a înregistrat o contracție economică în al doilea trimestru de 10,5%. Pe primul semestru, raportat la același semestru de anul trecut, am avut o contracție de 3,9%. S-au diminuat veniturile bugetului de stat, veniturile bugetului de pensii, veniturile bugetului de sănătate. Într-o astfel de situație era foarte dificilă inclusiv decizia creșterii pensiilor. La diminuările de venituri care au fost, a fost extrem de greu de luat acestă decizie de a asigura o creștere a pensiilor.

Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm și orice om cu scaun la cap poate să înțeleagă că atunci când iei decizia legată de pensii, de salarii, de alocații în sectorul public este o decizie care te obligă la cheltuieli și în 2021, și în 2022, și în 2023. Orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcție de perspectivele de evoluție economică”, a declarat Ludovic Orban.

Punctul de pensie crește cu 14% de la 1 septembrie 2020, potrivit noii rectificări bugetare. Astfel, se vaa ajunge de la 1.265 lei la 1.442 lei, ceea ce înseamnă o augumentare cu 177 de lei.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat recent că majorarea de 14% este maximul care potae fi suportat acum de buget, această creștere a pensiilor necesitând un efort financiar de 4 miliarde de lei.

Klaus Iohannis: Când economia își va reveni se vor căuta soluții pentru majorări ulterioare

Și președintele Klaus Iohannis a vorbit despre creșterea pensiilor și a alocațiilor, precizând că cei care fac parte din categoriile vulnerabile nu trebuie să suporte nota de plată a crizei economie provocate de epidemia de coronavirus.

"Am spus de la început că nu putem să avem o situație în care categoriile cele mai vulnerabile să plătească nota de plată pentru epidemie și recesiune. Și atunci, cu toate că marea majoritate a economiștilor a repetat că nu se pot mări pensiile și alocațiile, am cerut soluții pentru a fi majorate, atât cât se poate, și iată că au venit cu soluții, majorare etapizată, iar majorarea punctului de pensie se realizează totuși. Este o majorare atât cât s-a putut acum. Când economia își va reveni se vor căuta soluții pentru majorări ulterioare", a declarat Klaus Iohannis.