Ludovic Orban a comentat pe marginea participării partidului AUR la protestele anti-restricții. Președintele Camerei Deputaților a ridiculizat inițiativa lui George Simion.

„Nu aș vrea să comentez, dar sunt excentrici și neobișnuiți. Ei nu înțeleg unde se găsesc, suntem în Parlament, unde ai anumite rigori (...) Mănâncă în sala de plen, se filmează în timpul ședintei, filmează ostentativ, atenție, incusiv atunci când vorbesc.

E prima lor experiență parlamentară și-i privim cu îngăduiță. Parlamentul este forul reprezentativ suprem al României (...) Trebuie să se impună prin sobrietate, civilizație, parlamentarii trebuie să reprezinte un exemplu pozitiv", a declarat Orban în ziua de marți, 30 martie, la Parlament.

Întrebat ce părere are despre parlamentarii care nu poartă mască, Orban a răspuns: „Până la urmă, fiecare om matur ia propria decizie. Dacă ai o astfel de opinie, e bine să o păstrezi pentru tine".

