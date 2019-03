Ludovic Orban a anunțat că PNL va depune la Senat o nouă moțiune împotriva lui Tudorel Toader. De asemenea, liderul liberalilor a atras atenția că, dacă Guvernul va adopta noile Ordonanțele de Urgență pe Justiție, România riscă să ajungă în situația gravă de a fi vizată de declanșarea articolului 7 - așa-numita opțiune nucleară - chiar în perioada în care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

”Vreau să vorbesc și despre frenezia cu care infractorii, care trag de sforile marionetelor care guvernează, pun la cale noi Ordonanțe de Urgență în domeniul Justiției. Ați văzut soarta OUG 13, a OUG 7 și, în general, a actelor normative cu care au agresat sistemul de justiție din România. Acum, lucrurile sunt mult mai grave! Trag un semnal de alarmă! Dacă Guvernul se încăpățânează să răspundă comenzilor infractorilor, să emită noi OUG-uri împotriva independenței Justiției, împotriva tratatelor, articolului 2 din Tratatul UE privind la statul de drept, e iminentă declanșarea procedurilor în baza articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene. E un risc major să înceapă această procedură privitoare la România și ar fi într-o situație penibilă și fără precedent ca declanșarea procedurii ce duce la suspendarea dreptului de vot să vizeze chiar țara care deține președinția Consiliului UE”, a declarat Ludovic Orban.

Liberalii au decis să inițieze o nouă moțiune împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, moțiune ce va fi depusă la Senat în această săptămână.

Totodată, liberalii insistă ca Parlamentul să solicite expertiza Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția și a GRECO pentru efectuarea unor modificări la Codurile Penale.

