Ludovic Orban, critici pentru Renate Weber, Avocatul Poporului: Atitudinea sa din timpul pandemiei a generat extrem de multe probleme în apărarea sănătății și vieții oamenilor

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a insistat, luni, pe necesitatea de a fi schimbată Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului.

Încă din luna iunie a anului trecut, PNL a depus la Parlament cererea de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului. Liberalii îi reproșau atunci lui Weber că a depășit atribuțiile legale pe care le are, ceea ce a avut consecințe asupra funcționării sistemului sanitar în timpul pandemiei de coronavirus.

Despre motivele pentru care vor schimbarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului, Ludovic Orban a răspuns: „Toată atitudinea Avocatului Poporului în perioada în care a fost numită în funcții, faptul că a generat excepții de neconstituționalitate la CCR care au fost respinse, atitudinea din timpul pandemiei care a generat extrem de multe probleme în apărarea sănătății și vieții oamenilor și, în general, conduita partizată în legătură cu procesul de legiferare și cu proiectele de legi adoptate de Parlament”.

Sâmbătă, Ludovic Orban a declarat că trebuie demarată procedura de revocare și desemnare a unui nou Avocat al Poporului, precizând că astfel instituția ar reveni în cadrul constituțional și legal.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.