Ludovic Orban: ”Cu 22% în Parlament e foarte greu să guvernezi România. Nu știu ce se va întâmpla, dar nu mă las judecat de actuala majoritate care nu are nicio legătură cu interesul țării” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, în cadrul Consiliul Național al PNL, că liberalilor le este greu să guverneze România cu 22% în Parlament și cu spijinul unor grupuri politice eterogene.

Liderul PNL a spus că nu știe ce se va întâmpla în Parlament, acolo unde PSD a depus o moțiune de cenzură, dar a susținut că nu se va lăsa ” judecat de actuala majoritate, care nu are nici o legătură cu interesul României”

”Intrăm într-o perioadă tulbure, hai, să fim cinstiți! Cu 22% în Parlamentul României și cu o susținere eterogenă care este asigurată de mai multe grupuri politice, care în multe situații gândesc altfel decât noi, sunt prizonierele altor concepte de dezvoltare a României, cu 22% e foarte greu să guvernezi România.

Nu știu ce se va întâmpla în Parlament, dar nu mă las judecat de actuala majoritate din Parlament care nu are nicio legătură cu interesul României. Nu îmi e teamă de ei. Indiferent ce se va întâmpla în următoarea perioadă, noi avem un singur lucru de făcut: să răspundem așteptărilor românilor, să ne ducem către fiecare român, să le arătăm visul nostru, credința noastră și puterea de a le realiza, să reușim în toate alegerile care vor urma, indiferent că sunt într-un tur, în două tururi, că vor fi parlamentare, la termen sau anticipate. Trebuie să câștigăm alegerile pentru că doar astfel România poate ajunge la realitatea pe care le visez eu și le visați și voi”, a declarat Ludovic Orban.

