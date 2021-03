Ludovic Orban: Cu cât mai mulţi români respectă măsurile de protecţie sanitară, cu atât sunt necesare mai puţine măsuri de restricţie (VIDEO)

Președintele PNL Ludovic Orban susține că nu este adeptul impunerii de restricţii, însă a luat astfel de măsuri când a fost premier, dacă acest lucru s-a impus.

„Spun ceea ce am spus sun a de zile: cu cât mai mulți români respectă măsurile cu atât sunt mai puține restricții.

Am fost atenți permanent la apăraea sănătății oamenilor, cu respectarea economiei. Noi n-am avut decât un mic lockdown. După trecerea din starea de urgență în starea de alertă au fost câteva restricții în plus.

Personal susțin această măsură de sancționare a unităților care încalcă legea", a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.