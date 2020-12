Ludovic Orban: Cu toții am avut un an dificil, marcat de provocări care sunt, într-adevăr, istorice

Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent marți la ceremonia decernării Legiunii de Merit (în grad de ofițer)prim-ministrului interimar Nicolae-Ionel Ciucă pentru recunoașterea meritelor din timpul desfășurării activității de șef al Statului Major al Apărării. Această distincție reprezintă, potrivit lui Ludovic Orban, o confirmare a solidității parteneriatului strategic:

“Văd în aceasta o confirmare a solidității parteneriatului strategic dintre SUA și România, dar și a eforturilor susținute de autoritățile românești pentru consolidarea securității și a prosperității noastre comune. Toate acțiunile noastre au dovedit că România este un prieten adevărat al SUA, un partener de nădejde, capabil să își asume obligațiile și jertfele necesare apărării intereselor, și mai ales a valorilor noastre comune. Vreau să depun mărturie personală cu privire la modul în care domnul ministru Nicolae Ciucă a contribuit la eforturile României, ale guvernului pe care l-am condus, în strânsă colaborare cu partenerii noștri strategici din SUA. Fie că vorbim despre securitate regională, de proiecte strategice vitale pentru interesele noastre euro-atlantice sau de combaterea pandemiei de coronavirus, am avut în domnul ministru Ciucă un sprijin de nădejde dedicat servirii intereselor fundamentale ale țării și ale cetățenilor români”, a spus președintele PNL, Ludovic Orban.

„Cu toții am avut un an dificil, marcat de provocări care fără nicio urmă de retorică sunt întradevăr istorice și care au testat solidaritatea și rezitența noastră. Convingerea mea e că dincolo de unele mici eitări, inerente situații imprevizibile de o compelxitate excepțională cu care ne-am confruntat și încă de confruntăm am reușit să ne achităm de obligațiile pe care le-am avut față de cetățenii români și față de viitorul României. Am avut un sprijin de neprețuit în Ministerul Apărării, ministrul Nicolae Ciucă și Armata Română” , a mai precizat premierul Orban.