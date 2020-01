Ludovic Orban: Dacă la prezidențiale nu aveam două tururi, România i-ar fi avut președinți pe Adrian Năstase și Victor Ponta (VIDEO)

Premierul României, Ludovic Orban, a subliniat nevoia de alegeri în două tururi printr-o lecție de istorie contrafactuală, joi seară, în direct pe B1 TV. Dacă Președintele României ar fi fost ales într-un singur tur de scrutin, spune șeful Guvernului, Adrian Năstase sau Victor Ponta ar fi fost ultimii doi câștigători, și nu Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

„Dacă nu era sistemul de două tururi, adică sistemul de 50% + 1, la Președintele României, numai ultimele alegeri, din 2014, gândiți-vă că ar fi fost președinte Ponta, iar mai înainte ar fi fost președinte Adrian Năstase. Eu cred că oamenii trebuie să reflecteze, sistemul acesta de alegere, în două tururi, cu 50% + 1, este profund democratic și permite luarea unor decizii bune de oameni. Exact cum a fost cazul la alegerile prezidențiale”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

