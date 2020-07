Ludovic Orban: Dacă legea privind carantina și izolarea se adoptă, vom avea capacitatea de a reduce numărul de îmbolnăviri cu coronavirus (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban și-a manifestat speranța că, în sfârșit, legea privind carantina și izolarea va fi adoptată în plenul Senatului. În opinia sa, au fost eliminate orice posibile chichițe ce puteau face proiectul atacabil la Curtea Constituțională. Șeful Guvernului a mai precizat că, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, autoritățile statului vor avea o capacitate mult mai mare de a lupta cu epidemia de coronavirus. Totodată, acesta și-a arătat convingerea că, după aplicarea legii, va scădea numărul de infectări cu COVID-19, deoarece se va putea pune din nou accent pe izolare.

Ludovic Orban s-a arătat încrezător, joi, că Senatul va adopta legea privind carantina și izolarea în cursul acestei zile. Șeful Guvernului a precizat că actul normativ are o altă formă decât cea care a plecat de la Palatul Victoria, dar, chiar și așa, este ceea ce trebuie pentru ca autoritățile să aibă din nou toate pârghiile pentru a lupta cu epidemia de coronavirus.

